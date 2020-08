Spesso sentiamo parlare di molti servizi forniti con il sistema “all you-can-eat”. Vale a dire che si paga una quota fissa mensile e si ottiene l’accesso illimitato a qualcosa. Così spesso sentiamo parlare della Netflix dei software, la Netflix dei videogame, la Netflix delle foto e così via. Questo perché la nota azienda americana è stata una delle prime a fornire lo streaming di video ad un prezzo fisso mensile.

Ma tutto questo funziona? Il modello “alla Netflix” può essere applicato facilmente ad altri servizi?

L’azienda di consulenza McKinsey, una delle più importanti al mondo, ha effettuato uno studio per l’industria dei videogame. Un settore che muove 120 miliardi di dollari l’anno, contro gli 88,4 miliardi dell’industria cinematografica. Un ecosistema tra titoli e console che molte aziende tentano di conquistare con gli abbonamenti mensili.

Così si vedono servizi come Apple Arcade, Xbox Game Pass, Facebook Gaming, Google Stadia e altri. Saranno dei servizi con un futuro?

In realtà lo studio di McKinsey evidenzia ciò di cui mi ero accorto durante la prova di Apple Arcade, dove, cito:

Non mi piace saltare da un titolo all’altro di settimana in settimana. Cosa che credo Apple Arcade inviti a fare. Un game play può richiedere anche diversi mesi per terminare un percorso narrativo o addirittura non finire mai. Ci sono giochi che creano un livello tutto nuovo ad ogni partita. Essere legati da un balzello mensile in questo circuito non mi affascina molto.