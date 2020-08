Apple Store Marina Bay Sands di Singapore

Non semplici negozi, ma opere d’arte architettoniche che faranno scuola nel settore. Il nuovo Apple Store di Marina Bay Sands, nella città di Singapore, è una sfera immersa nell’acqua.

Una volta inaugurato con la sua struttura di cristallo, sarà come vedere un pezzo di ghiaccio sferico in un bicchiere di acqua. Oppure un’isoletta in un lago circondato da grattacieli avveniristici.

Presto apriremo le porte del nostro nuovo punto vendita by the Bay. Apple Marina Bay Sands sarà al centro della creatività, un luogo che abbiamo creato per farti catturare le tue idee e passioni. Sarà uno spazio per te in cui esplorare, connetterti e creare qualcosa di nuovo. Non vediamo l’ora di vedere dove ti porta la tua immaginazione.

Al momento non si conosce ancora la data di inaugurazione e le caratteristiche interne del negozio. Sappiamo che al posto della sfera c’era il night club Avalon in una struttura a parallelepipedo.

Il club Avalon che occupava il posto dove adesso sorge l’Apple Store

La società ha anche altri negozi nella città. C’è il negozio nello Jewel Changi Airport e nel 2017 fu inaugurato il negozio nel centro commerciale di Knightsbridge.

Se volete lo sfondo con la grafica del nuovo Apple Store di Marina Bay Sands lo trovate in questa pagina.