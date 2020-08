Questa è una di quelle idee che sarà venuta in mente un po’ a tutti. Avere uno spazio nella realtà virtuale dove incontrarsi e fare meeting. La differenza nel mercato è che Spaces ha realizzato il sistema realmente. Questi ha convinto Apple così tanto da spingerla all’acquisizione.

Come riporta Protocol, infatti, Spaces è tra le aziende rilevate da Apple. Al momento non sappiamo a quanto ammonta la cifra dell’acquisto, ma sappiamo che il team di Spaces ora lavora nel team della realizzazione del dispositivo VR/AR della società.

Spaces nacque nel 2016, come progetto della DreamWorks Animation durate la realizzazione di “Terminator Salvation: Fight for the Future”. La società terminerà a breve i suoi servizi presso le aziende partner. Sul loro sito scrivono:

Grazie ai nostri utenti e partner che hanno partecipato al nostro fantastico prodotto di videoconferenza VR e alle molte persone che hanno apprezzato le nostre attrazioni di intrattenimento basate sulla posizione VR che si trovano nei parchi a tema, nei teatri e altro ancora.

Il progetto sarà utilizzato per sviluppare le forme di intrattenimento per la realtà virtuale in sviluppo presso Apple. La società sta investendo molto nell’intrattenimento con VR a bordo delle auto a guida autonoma.