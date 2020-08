Un frame del video PVT dell’iPhone 12 Pro Max

Allerta spoiler. Uno dei telefoni più desiderati di quest’anno, l’iPhone 12 Pro Max, potrebbe essere stato rivelato da Jon Prosser in un recente video leak. Ma come è possibile?

Il video in questione è stato passato a Jon durante una fase di registrazione di test. Si tratta di uno dei test PVT (Production Validation Test), vale a dire i test che si effettuano sui prototipi finali per verificare la presenza di difetti bloccanti. In caso di esito positivo si passa alla produzione.

Nel video non viene mostrato il design dell’iPhone 12 Pro Max perché, per conservare il segreto, Apple li fa registrare in modo che la luce dello schermo e l’ambiente buio circostante possano nascondere il dispositivo. Qualcosa, però, si nota.

Ma ecco la lista di ciò che è stato scoperto:

C’è il sensore LiDAR come negli iPad Pro

La registrazione in slow motion arriva a ben 240 fps

Il LiDAR è usato per avere uno scatto night mode potenziato. Apple suggerisce di usare un treppiede

C’è una modalità avanzata di riduzione del rumore di fondo nelle foto

Lo zoom è potenziato

Lo schermo è a 120 hz come negli iPad Pro

Le cornici dell’iPhone sono più sottili di quelle attuali, questo fanno sembrare il notch più piccolo, ma è solo un effetto ottico. Di fatto lo schermo è leggermente più largo. Dovrebbe essere grande 6,7” contro gli attuali 6,5”

Il comparto fotografico è del 10% più grande

Il Face ID è stato migliorato e funziona anche da angolazioni estreme. Per esempio è possibile sbloccare l’iPhone quando questi è appoggiato su un tavolo

La fonte del video dichiara che al tocco l’iPhone sembra leggermente più leggero dell’iPhone 11 Pro Max

È molto probabile che tutte queste caratteristiche le troveremo nell’iPhone 12 Pro. Lo schermo a questo punto potrebbe non essere da 5,8” ma da 6”.