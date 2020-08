Amazon Halo

Anche Amazon ha deciso di scendere nell’arena degli accessori indossabili e lo fa con Halo. Il nome ricorda molto Microsoft e alcuni prodotti di Redmond, invece in questo caso stiamo parlando di un bracciale intelligente.

Halo, infatti, non è un orologio e non ha uno schermo. È un sensore che si mette al polso come un bracciale. I cinturini si possono anche cambiare. Per leggerne i dati bisogna passare necessariamente per un’app per smartphone.

Il dispositivo colleziona i dati durante la giornata e crea dei grafici per capire gli andamenti. Ma cosa può fare? Halo può:

Rilevare automaticamente l’attività che stiamo facendo, come la corsa

Rileva i battiti cardiaci

Prende nota della temperatura corporea

Registra l’attività del sonno

Registra il tono di voce durante la giornata per capire il nostro umore

Quest’ultima funzione è molto importante. Il microfono si attiva durante la giornata per capire il nostro tono. Amazon, però, assicura che nei suoi server non andrà a finire nulla e la registrazione viene cancellata subito dopo. Anche se è un prodotto Amazon, il microfono di Halo non può essere usato con Alexa. Volendo si può spegnere.

La scansione 3D del corpo di Amazon Halo

Altra funzione interessante è la scansione 3D del corpo per calcolare la quantità di grasso. L’app scatta 3 foto del corpo, una di fronte una di fianco e l’altra si schiena. Questo è sufficiente ai server di Amazon per applicare il machine learning e calcolare quanto grasso corporeo si ha.

L’app ricrea quello che dovrebbe essere il nostro aspetto fisico per mostrarcelo in 3D, con l’informazione sulla percentuale di grasso corporeo. Le foto vengono cancellate dai server Amazon dopo 12 ore.

L’Halo ha un’autonomia di una settimana e resiste all’acqua. Si potrà acquistare per 99 $ ma attenzione, per usarlo con l’app bisognerà pagare un abbonamento da 3,99 $ al mese che non sarà integrato in Prime.

Al momento il bracciale si può ordinare solo con invito privato per 64,99 $ con 6 mesi di abbonamento incluso.