La cover R4 di Elago per Apple TV Remote

Il telecomando per Apple TV, nonostante il passare degli anni, resta uno dei più innovativi del settore. Ha una superficie touch e i comandi vocali (anche se non in Italia). Si ricarica con la porta Lightning come gli iPhone.

Come tutti i telecomandi in commercio anche questo modello potrebbe rompersi in caso di urti. Per questo motivo è molto saggio applicare una custodia.

A tal proposito Elago ha realizzato un modello molto interessante. Si tratta del R4 e ricorda il controller retrò delle NES. Ovviamente non funziona da vero controller, quindi non può essere usato per giocare con i videogame presenti nell’App Store per Apple TV.

Realizzata in silicone, protegge il telecomando da urti e graffi, l’asciando l’accesso alla superficie touch e ai pulsanti.

Il modello R4 di Elago è compatibile con gli Apple Remote di Apple. La società ha preparato 5 colori diversi. Il prezzo di vendita è di 14,99 $ nel sito della società.