DJI OM 4

Nella ricerca di un gimbal per iPhone, uno di quegli accessori per stabilizzare meccanicamente lo smartphone mentre si riprende, la soluzione di qualità maggiore è sicuramente quella di DJI.

La società di recente ha anche aggiornato il suo ultimo modello. L’OM 4 supera l’OM 3 e apporta una serie di novità. Una delle più gradite è l’attacco magnetico dell’adattatore che stringe lo smartphone sui lati.

Nella generazione precedente, infatti, bisognava sganciare e riagganciare lo smartphone ad ogni arrivo di telefonata o messaggio, adesso invece c’è un attacco magnetico che consente l’aggancio rapido.

L’Osmo Mobile 4 ha anche il supporto dei controlli con le gesture, l’ActiveTrack per seguire i soggetti automaticamente e il rollio rapido per posizionare lo smartphone in verticale o orizzontale.

DJI ha a suo vantaggio anche le soluzioni di post produzione. La modalità storia, per esempio, prende pezzi di filmati e li unisce insieme per ottenere un video unico automaticamente.

Il comodo treppiede per la base può consentire l’uso di riprese come pano 240°, slow motion, time lapse, motion lapse e hyperlapse.

Il DJI OM 4 misura 16,3 x 9,95 x 4,65 cm. Il peso è di 850 grammi. Lo si può comprare su Amazon dove è in vendita per 149 euro.