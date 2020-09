La ricerca effettuata da Facebook e GameRefinery

Il rapporto delle persone con i videogame ricorda un po’ quello delle persone con i libri. A differenza dei film, dove serve al massimo un pio d’ore di impegno, questo tipo di contenuti portano l’utente a giorni e giorni di intrattenimento. Spesso diversi mesi.

Quindi mentre la scelta per un film può essere anche furtiva e di pancia, per scegliere un nuovo videogame c’è bisogno di un po’ di riflessione in più. Quindi quali sono gli elementi che spingono una persona a scegliere un gioco piuttosto che un altro?

Per rispondere a questa domanda Facebook ha effettuato una ricerca di mercato insieme a GameRefinery. La ricerca è avvenuta mediante un sondaggio a 13.000 video giocatori negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Corea del Sud e Giappone.

Il risultato ha evidenziato 5 fattori in grado di influenzare la scelta di un nuovo videogame:

Il genere del gioco (49%)

I suggerimenti di amici e parenti (40%)

Le recensioni nell’App Store (35%)

La somiglianza ad altri giochi precedenti (34%)

La richiesta di risorse dei dispositivi hardware necessari (33%)

Dalla ricerca si evince che negli USA il genere più gettonato è quello delle carte, mentre in Gran Bretagna, Giappone e Corea del Sud vanno molto i puzzle.

Tra i giochi più gettonati del momento ci sono quelli che permettono di stare in contatto con altre persone che giocano live. Il 74% dei videogamer americani dichiara che preferisce usare questa modalità.

In Corea del Sud e Giappone preferiscono giocare con il genere RPG (Role-Playing Games). Molte preferenze vanno anche ai giochi di strategia (60%).