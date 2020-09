Game & Watch di Super Mario

Arriva uno dei quei gadget per la serie “chiudi il becco e prendi i miei soldi”. Si tratta del ritorno del Game & Watch per festeggiare i 35 anni di Super Mario.

Tra il 1980 e il 1991, infatti, Nintendo commercializzò una serie di giochi elettronici portatili. Si trattava di dispositivi molto basilari, ma futuristici all’epoca, dove si potevano utilizzare i pulsanti per muovere dei personaggi sullo schermo.

In realtà la tecnologia aveva degli elementi sullo schermo che si accendevano e spegnevano all’occorrenza, dando la sensazione del movimento.

Oggi che la tecnologia nel settore è decisamente superiore, Nintendo ha deciso di far tornare il Game & Watch in una chiave decisamente moderna e dedicata tutta a Super Mario.

Nella piccola console ci sarà il gioco “Super Mario Bros.: The Lost Levels”, oltre al gioco arcade dell’epoca “Game & Watch: Ball”. Quando la console non è in uso apparirà un orologio digitale sullo schermo con 35 animazioni differenti.

Grande 67 x 112 x 12,5 mm, pesa 68 grammi. Con una carica completa il dispositivo permette 8 ore di gioco. Si ricarica in 3,5 ore mediante un cavo USB-C.

La Game & Watch si Super Mario sarà disponibile dal prossimo 13 novembre.