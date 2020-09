La mascherina chirurgica realizzata da Apple

Se hai un team di designer, esperti di materiali e ingegneri, basta poco per realizzare un progetto come quella della mascherina chirurgica per proteggerti da possibili contagi da COVID-19.

Apple, infatti, dopo aver fatto usare le mascherine chirurgiche usa e getta che si trovano comunemente in farmacia, ha informato i suoi dipendenti che presto saranno disponibili le Apple Face Mask.

La notizia è arrivata attraverso il sito per dipendenti che qualcuno ha prontamente fotografato, per evitare tracce degli screenshot. La società indica che:

La nuova Apple Face Mask è leggera, comoda e tiene al sicuro se stessi e gli altri.

È formata da tre strati per filtrare le particelle esterne. Può essere lavata e usata per almeno 5 volte. Copre dalla parte bassa del volto fino a sopra il naso, con due elastici che vanno dietro le orecchie. Questi ultimi sono regolabili in base alla grandezza del volto.

Purtroppo sono ad appannaggio del personale di Apple e non saranno in vendita. Con un bel logo della società avrebbero potuto avere un buon mercato (e un prezzo tipicamente alto).

La società non è nuova a questo tipo di progetti. Qualche anno fa la società brevettò e realizzò una scatola speciale per le pizze da usare nell’Apple Park. Pare che questa eviti che la pizza si secchi quando un dipendente decide di portala con se dalla mensa.