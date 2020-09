Ci eravamo fissati il non fare più dirette per gli eventi di Apple, tanto la società di Cupertino copre i suoi eventi abbastanza bene. Poi molti di voi ci hanno scritti dichiarando di sentirsi orfani. L’esperienza di avere un commento in diretta con battute, approfondimenti, impressioni e opinioni aiuta a formare punti di vista differenti.

Così siamo tornati. La contro diretta SaggioMela arriverà per voi in streaming con l’evento Time Flies. Un Keynote che Apple ha organizzato per il 15 settembre, alle ore 19:00 in Italia.

La nostra diretta si terrà dalle 18.30. Ci saranno molti canali attraverso la quale seguirla: YouTube, Twitch, Speaker e così via. Per comodità vi indico la pagina Live di questo sito dove sarà integrato il flusso per seguirla.

Quindi come da tradizione potrete vedere noi su metà dello schermo e seguire lo streaming di Apple sull’altra metà. Oppure vedere noi dallo smartphone e seguire Apple dall’Apple TV o computer.

Per interagire con noi l’hashtag su Twitter è #SaggioMela oppure potete usare il canale ufficiale su Telegram. Vi aspettiamo numerosi.