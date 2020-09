C’è stata una grande attesa da questa mattina per l’arrivo di notizie da parte di Apple. Jon Prosser su Twitter aveva dichiarato che alle ore 15.00 italiane ci sarebbe stata una novità per Apple, molto probabilmente riguardante l’Apple Watch serie 6.

Mark Gurman, invece, ha dichiarato di non essere d’accordo con Jon e che ci sarebbe stato solo la comunicazione della data del prossimo evento di Apple. A quanto pare Mark 1 e Jon 0.

Apple ha comunicato la data del prossimo evento che si terrà il 15 settembre alle ore 10:00 di Cupertino, vale a dire le 19:00 in Italia. L’evento si terrà all’Apple Park. Non sappiamo se di persona o con un video registrato come per la WWDC 2020.

Di sicuro la società terrà una diretta dove dovremmo vedere gli iPhone 12, forse i nuovi iPad Air, gli AirTag e le date di disponibilità per iOS 14 e iPadOS 14. Segnate la data sul vostro calendario, quindi, oppure inserite questo evento nel calendario elettronico.

Update: Gurman su Bloomberg scrive che l’evento non prevede i nuovi iPhone. Per quell’occasione saranno presentati solo i nuovi Apple Watch e iPad Air. Per gli iPhone 12 ci sarà un evento dedicato ad ottobre. Ad avvalorare questa ipotesi anche il nome dell’evento “Time Flies”, vale a dire il tempo vola. Una citazione che potrebbe riferirsi allo smartwatch.

Altra piccola curiosità: Greg Joswiak, nuovo vice presidente del marketing di Apple, ha aperto il suo account di Twitter, dove ha pubblicato un’immagine di un’animazione del logo dell’evento in realtà aumentata.