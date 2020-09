Concept dell’iPhone 12 dark blue

Pare che ogni anno Apple si stia occupando di presentare il colore must dell’anno. Una tradizione che nasce dall’iPhone Product(RED) in rosso e che poi nel tempo ha visto il corallo negli iPhone 5c, l’oro rosa per gli iPhone 6s, i gold per gli iPhone XS e così via, fino ad arrivare al midnight green dello scorso anno negli iPhone 11.

Il colore must di quest’anno dovrebbe essere il dark blue. Quindi sarà una variante dello scorso anno, ma più sul blu. La cosa interessante, se sarà confermato, è l’uso dell’acciaio inossidabile sul retro e non degli strati di vetro come negli iPhone 11.

Quest’anno, come indica Bloomberg, dovremmo assistere all’arrivo di 4 modelli di iPhone:

L’iPhone 12 e 12 Max da 5,4” e 6,7”.

L’iPhone 12 Pro e 12 Pro Max da 6,1” e 6,7”.

Gli schermi sono leggermente più grandi di quelli attuali perché Apple sarebbe riuscita a ridurre le cornici un altro poco.

Per ottobre dovremmo vedere anche il famoso AirTag: il bottone intelligente per ritrovare gli oggetti perduti. Inoltre dovremmo assistere ad una versione più piccola ed economica dell’HomePod.

Secondo le previsioni la società si appresta a fabbricare 75 milioni di unità per le vendite tra ottobre, novembre e dicembre.