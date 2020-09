La sfera dell’Apple Marina Bay Sands rivelata

A fine agosto fu mostrato l’Apple Marina Bay Sands per la prima volta. Una sfera adagiata nella baia di Marina Bay Sands, come un cubetto di ghiaccio in un bicchiere d’acqua.

Oggi possiamo vedere questa avveniristica struttura architettonica in tutto il suo splendore. Apple, infatti, ha condiviso le immagini ufficiali del nuovo negozio di Singapore che sarà inaugurato il 10 settembre.

La società ha fatto rimuovere le coperture sulle vetrate mostrando questa sfera in cristallo. Una volta all’interno si avrà una visione a 360 gradi della baia. L’ingresso avviene dal centro commerciale adiacente, dal quale fuoriesce un ponte che porta nella sfera.

Ispirata al Pantheon di Roma, la sfera è formata da 114 lastre di cristallo tenuti insieme da appena 10 montanti di metallo. Alcune sezioni permettono di vedere all’esterno, ma evitano che troppo sole possa surriscaldare la struttura.

L’Apple Store di Marina Bay dà lavoro a 148 persone che parlano 23 lingue differenti. L’inaugurazione avverrà alle ore 10:00 con il relativo distanziamento sociale per evitare assembramenti.