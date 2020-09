Peloton è una delle aziende più promettenti negli Stati Uniti per lo sport da casa. La società offre attrezzi, come la bike per lo spinning o il tappeto per il running, per seguire i corsi da casa come se si fosse in palestra. Corsi tenuti da veri istruttori collegati da remoto.

Di recente la società ha annunciato la nuova Peloton Bike+. A differenza del modello precedente apporta alcune migliorie come lo schermo rotabile, utile per effettuare esercizi a corpo libero, l’audio migliorato e il supporto di GymKit per sincronizzare i dati con l’Apple Watch.

Questo framework, introdotto nel 2017, va integrato nelle app di terzi e funziona mediante un chip NFC inserito nelle macchine da palestra. Consente di avvicinare l’Apple Watch all’attrezzo da usare per sincronizzare i dati tra macchina e smartwatch automaticamente, tenendo traccia del consumo energetico, la sessione, il tempo e così via.

La Bike+ di Peloton costa 2.495 $ e richiede un abbonamento mensile di 39 $ per accedere ai corsi a gli aggiornamenti del firmware. Il modello precedente, che costava la stessa cifra, è stato abbassato a 1.895 $.

Peloton è nata con una campagna su Kickstarter. Ad oggi ha 1.800 dipendenti e si appresta ad approdare in Borsa. Il suo valore stimato è di 8 miliardi di $.