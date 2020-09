Il sensore di Apple per sentire le sensazioni

Quale futuro hanno le tastiere fisiche? Ci sono molti scenari in ballo. Potrebbero essere superate dagli assistenti vocali, oppure dagli schermi touchscreen, dalle stylus in grado di scrivere ovunque. Basti pensare a Scribble di Apple.

Alcuni credono che le tastiere diventeranno solo virtuali, come quelle presenti negli smartphone e tablet. Oppure ci saranno tastiere laser proiettate sulle scrivanie. Nella verità dei fatti al momento ci piace ancora pigiare i tasti.

È un fattore psicologico. La sensazione del tasto pigiato, il clic sotto i polpastrelli e la sensazione di aver mosso meccanicamente qualcosa ci appaga. È un po’ come schiacciare le bolle degli imballaggi. Ci rilassa.

Per questo motivo è così difficile abbandonare le tastiere fisiche. È anche il motivo per cui Apple ha investito in tecnologie come il Taptic Engine che troviamo anche sotto i trackpad dei MacBook. Sentire il clic fisico, anche se di fatto di fisico non si muove nulla, ci aggrada.

A tal proposito la società ha depositato il brevetto per un sistema da dita. È una sorta di anello che si usa per sentire la sensazione di clic sotto i polpastrelli, oppure avvertire altre superfici.

Quindi utilizzando questo accessorio, premendo su una tastiera virtuale, in realtà avremo la sensazione di pigiare i tasti di una tastiera fisica. Questo risolve il problema su tutti i fronti: si usano le tastiere virtuali e l’utente avrà la sensazione di usarne una fisica.

Al momento non sappiamo se l’anello per sensazioni arriverà realmente sul mercato. Il brevetto è stato depositato nel 2018.