ThermBot

Si potrebbe misurare la temperatura del corpo con un iPhone o con un Apple Watch? Teoricamente sì, soprattutto con quest’ultimo. In fondo basta un semplice calcolo che prende in considerazione i dati dei battiti cardiaci. Indicativamente sopra i 90 battiti al minuto c’è la febbre.

Il recente Fitbit Sense riesce, a tal proposito, a rilevare la temperatura del corpo. Un dato che diventa sempre più importante considerando che ci misurano la temperatura ad ogni ingresso al chiuso. Questo perché la febbre è uno dei sintomi del COVID-19.

Quindi come misurare la temperatura con un iPhone? Tempo fa c’erano delle app che misuravano i battiti, mediante il flash del telefono, e convertivano il valore in temperatura. Quelle app sono sparite, quindi bisogna usare degli accessori esterni.

Uno di questi si chiama ThermBot e si finanzia con una campagna su Indiegogo.

La campagna dice che il dato rivelato è affidabile al 100%. Alto circa 6 centimetri, è facile da trasportare. La cosa scomoda è che per usarlo bisogna collegarlo alla porta dello smartphone, per poi avvicinarlo alla fronte per rivelare la temperatura.

Il sensore non va appoggiato sulla pelle, ma avvicinato a meno di 4 centimetri. In circa 1 secondo si avrà la temperatura del corpo. I valori sono poi archiviati in un’app.

Grazie al bluetooth, l’app consente di condividere questo dato con diversi sistemi, per esempio può conversare con assistenti virtuali come Alexa o IFTTT.

Grande 56,8 x 32 x 11,6 mm, pesa 22,7 grammi. Non presenta batteria interna perché prende l’energia direttamente dalla porta dello smartphone al quale lo colleghiamo. La porta è USB-C ma la versione per iPhone ha un adattatore.

Tutta questa tecnologia costa 67 € e le prime spedizioni partono dal prossimo dicembre.