Apple Card

L’Apple Card è la carta di credito di Apple. Realizzata in metallo, si gestisce direttamente dall’iPhone dove è possibile avere anche la gestione del budget, chiedere del credito con il sistema revolving, pagare i prodotti Apple a rate a tasso zero e ricevere un cash back del 2% per gli acquisti online e dell’1% nei negozi fisici.

Tutto molto bello, ma quando arriverà in Italia? Al momento Apple Card è disponibile solo negli Stati Uniti grazie alla banca Goldman Sachs.

Un’indiscrezione di qualche settimana fa diceva che l’Italia è nell’elenco dei paesi dove arriverà presto. Si dice entro quest’anno o al massimo per gli inizi del 2021. Ad avvalorare questa ipotesi ci sarebbe la testimonianza di una fonte presso una banca australiana, raccolta da Macrumors.

La fonte dice che Apple stia lavorando per portare l’Apple Card in molti paesi entro quest’anno. La novità dovrebbe essere annunciata con l’arrivo di iOS 14.1 o iOS 14.2. In caso di ritardi si arriverà con iOS 14.3 agli inizi del 2021.

La società di Cupertino starebbe assumendo anche dei product manager per curare la diffusione di questo sistema di pagamenti e per stringere accordi con altre banche.

Nel codice di iOS 14 beta 8, inoltre, si fa riferimento alla privacy con la legge GDPR per l’Apple Card. Come sappiamo questo regolamento è europeo, quindi se Apple lo sta applicando all’Apple Card potrebbe essere segno che la carta di credito arriverà presto in Europa.

L’Apple Card in Italia sarà annunciata durante l’evento del prossimo 15 settembre? Non resta che seguirlo per scoprirlo.