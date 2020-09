Comprerai l’iPhone per intero, lo pagherai a rate o lo prenderai ricondizionato?

Mancano poche settimane all’arrivo dei nuovi iPhone 12. Forse come me starete attendendo i nuovi modelli per cambiare smartphone. Magari avete un Android in questo momento e volete cambiare piattaforma. Oppure avete un modello datato e vi serve l’upgrade a qualcosa di più recente.

Sta di fatto che in questo momento molte persone stanno pensando se prendere un nuovo iPhone oppure no. Influirà soprattutto le nuove funzioni, il prezzo, il design e altro.

A tal proposito BankMyCell ha realizzato un’indagine di mercato somministrando un sondaggio a 2.470 possessori di iPhone tra Stati Uniti, Regno Unito e altri paesi.

Dal sondaggio si evince che generalmente il 57% prenderà un nuovo iPhone, mentre il 22% lo pagherà a rate e il 21% intende comprarlo nel mercato dei ricondizionati.

Cambierai iPhone nel 2020?

Un dato interessante è che solo il 35% delle persone attende l’iPhone 12. Il 39% degli intervistati dichiara che attende il nuovo smartphone solo per acquistare il modello attuale ad un prezzo più basso.

Il 20% vuole un modello ancora precedente per spendere di meno e solo il 6% delle persone dichiara di voler abbandonare Apple e passare ad Android.

Un’altra domanda riguarda la questione pandemia. È stato chiesto se il COVID-19 avesse o meno impatto sulla scelta di acquista di un nuovo iPhone. Il 57% ha dichiarato che non cambia nulla, mentre il 43% ammette che influisce sulla scelta di acquisto.