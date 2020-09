La presunta foto delle AirPods Studio

È da qualche tempo che si vocifera l’arrivo delle AirPods Studio. Si tratta di un nuovo modello di cuffie sovraurali che Apple starebbe realizzando con il famoso brand AirPods. Una mossa che gli esperti dichiarano essere un chiaro segnale della volontà di abbandonare il marchio Beats.

Al momento di questo leggendario modello non ce n’è traccia nei canali ufficiali. Alcune indiscrezioni confermano, però, non solo la loro esistenza, ma anche l’arrivo imminente. Forse già quest’anno. Forse durante l’evento di lancio dei prossimi iPhone.

Ma come saranno dal punto di vista del design? Da qualche ora stanno iniziando a circolare delle immagini. A primo impatto pare nulla di nuovo. Le AirPods Studio, se le foto sono vere, assomigliano un po’ alle Zik 3 di Parrot e alle Bowers & Wilkins PX.

Quindi nulla di iconico come le Studio3 di Beats che almeno hanno un design originale e facile da distinguere a colpo d’occhio.

La ricostruzione delle AirPods Studio con un mockup grafico

In base alla ricostruzione grafica fornita da CConceptCreator, realizzata dietro le indicazioni di Jon Prosser che avrebbe visto le AirPods Studio dal vivo, il design sembra proprio quella della foto.

Le linee sono pulite, ma almeno al momento non appare rivoluzionario. La speranza è che le funzioni le rendano uniche. Per esempio si vociferava la possibilità di staccare i padiglioni magneticamente per cambiarli. Se fossero modulari, quindi, sarebbe già un passo avanti in termini di innovazione.

Voi cosa ne pensate? Vi piacciono?