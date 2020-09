Adobe Illustrator per iPad

La storia tra Apple e Adobe Illustrator ha molti anni. Risale al 1987 quando uscì la prima versione di questo software e fu disponibile proprio per Macintosh. Per Windows uscì due anni dopo.

Questo software di creazione di grafica vettoriale è molto utilizzato in tutto il mondo. Lo utilizzano designer e creativi per realizzare grafiche destinate a riviste, siti web, giornali, materiale pubblicitario e molto altro.

Il prossimo 21 ottobre sarà disponibile anche per iPadOS. In questo modo Illustrator potrà godere non solo dello schermo touchscreen del tablet di Apple, ma anche dell’uso della comoda e precisa Apple Pencil.

Adobe ha integrato una serie di strumenti per creare linee, gradienti, testi, effetti e molto altro, per poi esportare il risultato o sincronizzarlo nel proprio spazio cloud.

L’app integra 17.000 font, 20 color palette, l’accesso ai livestream di alcuni creativi e delle guide. L’app fa parte del sistema Adobe Creative Cloud ed è incluso per chi ha l’abbonamento Creative Cloud.

Adobe Illustrator per iPad pesa 721,1 MB e si scaricherà gratuitamente. Chi non ha un abbonamento potrà farlo In App per 10,99 € al mese. I preordini sono già attivi, in questo modo il 21 ottobre il download si attiverà in automatico.