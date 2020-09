L’India potrebbe trasformarsi nella nuova Eldorado per Apple. Dopo l’approdo in Cina, paese che ha generato 43,6 mld di $ di fatturato nel 2019, la società vorrebbe replicare la crescita nel paese indiano.

Lì le cose sono un po’ difficili. Nonostante gli 1,3 miliardi di persone, c’è un PIL pro capite di 2.036 $, contro i 10.098 $ pro capite cinese. Inoltre l’India ha una politica commerciale molto più restrittiva per le aziende estere.

Il governo indiano, che Apple sta corteggiando da anni, richiede che i beni venduti in India siano prodotti in India. I dazi doganali sono molto alti, quindi importare iPhone dall’estero è molto costoso. Questa spiega le scarse vendite di prodotti Apple nella nazione. Possibilità accessibile solo a grandi aziende e persone ricche.

Dopo aver realizzato delle linee produttive in India, la società è pronta per le vendite. Il prossimo 23 settembre debutterà ufficialmente l’Apple Store online. L’ecommerce di Apple che consentirà agli indiani di ordinare i prodotti e riceverli a casa.

Siamo orgogliosi di espanderci in India e vogliamo fare tutto il possibile per supportare i nostri clienti e le loro comunità. Sappiamo che i nostri utenti fanno affidamento sulla tecnologia per rimanere in contatto, impegnarsi nell’apprendimento e attingere alla loro creatività e, portando l’Apple Store online in India, offriamo ai nostri clienti il ??meglio di Apple in questo momento importante.

Deirdre O’Brien, Apple senior vice president of Retail + People