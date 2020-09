Curve Riser di TwelveSouth per usare con più ordine il Mac mini

Il Mac mini è il computer desktop più piccolo di Apple. Questo perchè a differenza di altri modelli, come l’iMac, non c’è l’integrazione dello schermo. Tutto l’hardware è in un dispositivo grande quanto una mano.

Quindi la prima cosa da fare quando si prende un Mac mini è comprare un display esterno, una tastiera e un mouse (o un trackpad). Se siete amanti dell’ordine vi potrebbe fare comodo questo stand realizzato da TwelveSouth.

Si chiama Curve Riser ed è realizzato in metallo. Si tratta di un supporto sul quale appoggiare lo schermo esterno. Il foro contenuto nella sua struttura è ideale per infilare il Mac mini e ottimizzare gli spazi. Sul retro c’è dello spazio dal quale far uscire i cavi della tastiera e dell’alimentatore.

Lo spazio occupabile con il Curve Raiser

Volendo si può utilizzare il Curve Riser anche con gli iMac. In questo caso il foro può essere usato come porta oggetti, per inserire il Magic Mouse quando non è in uso, un taccuino, un libro, un blocco di post-it e così via.

Usando questo accessorio lo schermo si alza di quasi 11 centimetri. Misura 31,8 x 24,5 x 10,6 centimetri. Lo spazio del foro ha un volume di 25,5 x 24,5 x 4,5 centimetri. È in vendita nel sito ufficiale per 79,99 dollari.