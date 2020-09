Un esempio di Home Screen personalizzata in iOS 14

In queste ore le centinaia di milioni di utenti che posseggono un iPhone stanno scaricato e utilizzando iOS 14: il nuovo sistema operativo che apporta, tra le varie novità, la possibilità di spostare i widget in qualsiasi pagina del dispositivo.

In realtà quella dei widget non è una novità recente. Apple li introdusse con iOS 8 nel 2014. Ora, però, si possono spostare in varie grandezze nelle varie pagine. Questo apre ad applicazioni creative a cui personalmente non ero arrivato.

Un esempio sportivo di Home Screen personalizzata

In rete stanno già circolando le prime “opere” di personalizzazione. Per esempio ne trovate molte seguendo l’hashtag #ios14homescreen su Twitter. Ma quali sono gli ingredienti per realizzare una Home Screen spettacolare?

Il primo elemento è la color palette. Gli effetti più interessanti si ottengono quando nella pagina ci sono elementi dello stesso colore o con colori che si abbinano bene tra di loro. Quindi il primo passo è trovare un colore a cui attenersi. Potreste anche pensare ad un colore diverso per ogni pagina.

Il secondo elemento è lo sfondo. Gli effetti migliori si ottengono quando si utilizza uno sfondo abbinato al colore scelto per la pagina. Quindi potreste scegliere uno sfondo del colore deciso nel passo precedente. iOS purtroppo non consente di avere uno sfondo diverso per ogni pagina, quindi fate attenzione ad usare uno sfondo che vada bene in tutte le pagine. Se lo sfondo scelto è troppo vivido potreste applicare un effetto sfocato, per esempio con l’app Blur Wallpaper (è gratis).

Il terzo passaggio prevede la personalizzazione delle icone. Di base iOS non lo fa. Dovrete scaricare un’app di terzi come Iconical (3,49 €) che consente di creare icone personalizzate per le app. Ma come ci riesce?

Un esempio artistico di Home Screen

Non è possibile personalizzare le icone delle app. Iconical crea delle icone alternative usando l’url scheme per creare link su quelle icone in grado di aprire le app originali. Quindi quando premete sulle icone personalizzate si attiva in realtà un link che apre l’app originale.

Questo significa che avrete due icone per ogni app che andrete a personalizzare. Una con link che posizionerete nella Home Screen personalizzata. L’altra, quella vera, da nascondere sotto il tappeto. Il tappeto si chiama App Library.

Un altro metodo prevede l’uso dell’app Comandi di iOS. È possibile creare le icone scorciatoie con degli shortcuts. Per farlo fate come segue:

Premete sul pulsante + in alto a destra per creare un “nuovo comando” Premete su “aggiungi azione” e nel campo di ricerca scrivete “apri l’app” e selezionatelo Premete sull’etichetta scegli. Si aprirà un elenco di app. Scegliete quella a cui volete applicare l’icona personalizzata Premete su Avanti in alto a destra Date un nome all’icona e facendo tap sulla grafica a sinistra potrete scegliere colore e simbolo interno Premete su fine Sul comando appena realizzato premete sui tre pallini. Nel menu che si aprirà premete anche questa volta sui tre pallini in alto a destra Premete su “aggiungi a Home” e di nuovo su aggiungi

Tornando sulla pagina vedrete la nuova icona personalizzata creata. Ricordatevi che le icone personalizzate non essendo quelle originali non mostrano il toggle della conta delle notifiche e non supportano il Force Touch.

Il 4° elemento sono i widget. Dovrete scegliere ovviamente quelli che sono più utili, ma anche quelli che hanno un colore attinente alla pagina creata. A tal proposito stanno nascendo molte app dedicate. Posso segnalare:

Widgetsmith (gratis, In App): integra una serie di widget come calendario e meteo, che possono anche cambiare automaticamente durante il giorno.

Color Widget (gratis): un widget per l’orologio personalizzabile in colore e grandezza.

I miei widget (gratis, In App): una serie di widget come la frase del giorno, orologio, frase del giorno e così via.

Widget Wizard (2,29 €): una serie di widget tra calendario e salute.

Si possono anche posizionare delle foto personali con l’app Foto di base. Nelle prossime settimane saranno pubblicate di sicuro tante altre app capaci di fornire dei widget. Tutto sta nell’occupare qualche ora per creare le proprie Home Screen personalizzate.