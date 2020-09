Concept Tesla da 25.000 $

Comprereste un’auto Tesla? Molto probabilmente sì. Il problema principale potrebbe essere il prezzo. La società di Elon Musk ha applicato correttamente lo stesso approccio che Apple ha usato con gli iPhone: prima coprire la fascia alta del mercato con un prodotto di eccellenza e poi le altre fasce.

Tesla, dopo i famosi modelli S e X, si appresta a coprire anche le altre fasce di mercato. Dall’attuale Y fino ad arrivare probabilmente al modello C. Quest’ultimo, come spiegato nell’evento Battery Day di ieri, costerà circa 25.000 dollari.

Un evento molto particolare. In tempi di COVID-19 tutti gli invitati, soprattutto gli azionisti, sono stati invitati a sostare con la loro Tesla nel parcheggio della società per assistere all’evento in modalità drive-in.

Oltre al modello da 25.000 $, che se tutto andrà bene sarà mostrato il prossimo anno per la vendita nel 2023, Tesla ha presentato una nuova generazione di batteria. Questa ha una cella chiamata 4680. Ogni cella è lunga 8 centimetri e ha un diametro di 4,6 cm. Rispetto a quelle attuali offrono una potenza 6 volte superiore e un’autonomia 5 volte maggiore.

La nuova batteria Tesla con cella 4680

Utilizzando il solo design delle nuove celle, senza considerare le loro performance, si assisterebbe ad un aumento dell’autonomia del 16%. Il tutto con un costo del 14% più basso. L’arrivo sul mercato potrebbe essere fissato per il 2022. Tra due anni, quindi, una carica completa di una Tesla potrebbe consentire i 1.000 km di autonomia e una vita utile di decine di anni.

Tra gli altri prodigi di queste batterie c’è l’assenza di cobalto. Questa terra rara è al centro di forti polemiche in quanto a volte le miniere occupano i minori. Migliorerà anche l’uso del silicio e del litio. Per quest’ultimo elemento la società ha ottenuto una concessione per l’estrazione in Nevada.

Arriva anche un aggiornamento del modello S chiamato Model S Plaid. A differenza del nome che può far pensare ad una calda coperta, il modello Plaid costerà tra i 139.900 $ e i 156.490 $. La differenza con il modello S attuale sta nelle prestazioni. I tre motori da 1.100 cavalli permettono uno scatto da 0 a 100 in circa 2 secondi, con una velocità massima di 320 Km/h. L’autonomia è di circa 800 km. Si può ordinare già da oggi con arrivo a partire dal prossimo anno.