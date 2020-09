Scout FM

Non uso l’app nativa dei Podcast di Apple. La sincronizzazione dei contenuti non ha mai funzionato bene per me e l’esperienza utente non è granché. Apple, comunque, continua a investire per migliorarla, anche perché i Podcast sono tornati alla ribalta proprio grazie all’azienda di Cupertino.

L’ultimo investimento è l’acquisizione di Scout FM. Questa società californiana si occupa di creare stazioni radio, quindi dallo streaming continuo, partendo da un podcast. Funziona un po’ come le stazioni radio create ascoltando un brano musicale in streaming.

In questo modo se si ascolta un podcast di un determinato genere, per esempio quelli di attualità o di sport, il sistema riesce a impilare puntate di altri podcast ma dello stesso genere. Questo da un lato permette all’utente di scoprire nuovi programmi a cui potrebbe essere interessato, dall’altro evitano che stia privo di puntate da ascoltare.

Il sistema sarà integrato nell’app Podcast per realizzare la funzione di creazione delle radio, oltre a migliorare l’algoritmo di raccomandazioni. Al momento non sappiamo a quanto ammonta l’acquisizione.