Fire Tv Cube

Fino ad oggi la Fire Tv Cube di Amazon era ad appannaggio degli utenti esteri. Ne avevamo sentito parlare per la prima volta nel 2018. Oggi arriva anche in Italia e mira a dare del filo da torcere all’Apple TV.

La Fire Tv Cube, infatti, si collega alla TV e offre una serie di contenuti multimediali. Tanto per fare un esempio questo dispositivo supporta i comandi vocali in italiano con Alexa, mentre l’Apple TV ancora oggi non supporta Siri in italiano, nonostante all’estero questa funzione sia disponibile da anni.

Il cubo nero di amazon supporta lo streaming in 4K Ultra HD fino a 60 fps con tecnologia Dolby Vision e HDR 10+, oltre all’audio Dolby Atmos. Grazie alla presenza di 8 microfoni riesce a carpire i comandi vocali da qualsiasi punto della stanza.

Con i comandi vocali, oltre ad accendere la TV, modificare il volume e così via, si possono chiedere i contenuti in streaming presenti nei cataloghi di Prime Video, Netflix, YouTube e ARTE. Quindi è possibile raggiungere la propria serie preferita con la voce.

Se teniamo la TV spenta il Fire Tv Cube funziona come un normale Amazon Echo grazie allo speaker integrato. Trovate il dispositivo su Amazon per 119,99 €.

Fire TV Stick

Dal punto di vista estetico distinguere il Fire TV Stick e il Fire TV Stick Lite è praticamente impossibile. I due dispositivi, che si collegano alla porta HDMI della TV, sono uguali. Ciò che cambia è all’interno.

Il Fire TV Stick di nuova generazione è del 50% più veloce rispetto alla generazione precedente. Integra un processore quad-core da 1,7 GHz. Questo consente di gestire la risoluzione full HD a 1080p a 60 fps e tecnologia HDR e audio Dolby Atmos. Il tutto consumando il 50% di energia in meno.

Il Fire TV Stick Lite, invece, supporta il full HD in HDR, ma non l’audio Dolby Atmos. Il telecomando vede 3 pulsanti in meno rispetto alla versione più costosa. Entrambi i telecomandi consentono di impartire comandi vocali.

Per versione più costosa in realtà si intende una differenza di prezzo di 10 €. Il Fire TV Stick costa 39,99 € su Amazon con le spedizioni che partiranno dal 30 settembre. Il Fire TV Stick Lite costa 29,99 €.