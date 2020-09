Unwind

L’Apple Watch possiede l’app Respirazione. Questa integra una funzione base che spinge l’utente ad effettuare una serie di respirazioni per rilassarsi durante la giornata. Applica un’attività del mindfulness. Un’abitudine che, se fatta propria, apporta a dei giovamenti per il calo dello stress quotidiano.

Unwind è un’app simile, ma oltre a funzionare negli Apple Watch, funziona anche negli iPhone. L’app offre una serie di suoni rilassanti, sfondi che ispirano calma e una voce guida, al momento solo in inglese, in grado di scandire quando inspirare, quando espirare e quando trattenere il fiato.

L’obiettivo è sviluppare la respirazione consapevole. Respirare correttamente per aumentare la nostra felicità. Dopo ogni sessione, il cui tempo lo decidiamo noi, l’app ci chiede il nostro stato d’animo. In questo modo si può tracciare l’umore.

Inoltre l’app integra una serie di esercizi mirati per favorire il risveglio, togliere lo stress durante la giornata e prepararsi la sera per dormire con tranquillità. Tiene traccia delle varie sessioni e si sincronizza con l’app Salute di iOS. In questo modo le sessioni finiscono nell’area mindfulness di Apple.

Unwind supporta anche i recenti widget di iOS 14. L’app pesa 127,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Con il sistema In App si può comprare la versione Pro (no abbonamento) per 6,99 €. Questa permette di accedere a delle funzioni aggiuntive, come lo storico delle respirazioni e un set di suoni aggiuntivi.