Il brevetto per proiettare elementi in strada con l’auto

Quante volte durante le lezioni di scuola guida vi hanno detto “guarda la strada”? La regola numero uno quando si guida l’auto è fare attenzione alla strada. Potrebbe capitare che qualcosa si palesi all’improvviso, che l’auto d’avanti freni all’improvviso o ci sia una buca.

Per questo motivo bisogna limitare tutte le distrazioni, per avere la possibilità di concentrazione e guardare la strada. Quindi come si potrebbero gestire le informazioni utili durante la guida, come le mappe di navigazione, senza togliere lo sguardo dalla strada?

Apple ha pensato a un sistema di proiettori in grado di mostrare le informazioni sulla strada. L’utente non avrà bisogno di guardare uno schermo nel veicolo, perché le informazioni saranno presenti sul manto stradale.

Al momento conosciamo poco del sistema. Ci viene da pensare che funzionerà meglio di sera, quando le luci soffuse all’esterno permetteranno di vedere meglio i raggi dei proiettori.

Il brevetto indica anche l’integrazione della guida autonoma, quindi il sistema potrebbe diventare semplicemente un mezzo d’intrattenimento per vedere dei video o dei giochi mentre l’auto guida verso la meta.

Insieme al brevetto dei proiettori per auto sono arrivati anche altri brevetti del settore, come un sistema di areazione e un sistema per gestire gli assi delle ruote.