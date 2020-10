Secret Ingredient è un’app che vi aiuta a raccogliere le ricette

Non so se sia una tradizione solo nella mia famiglia, ma ho notato che mia moglie come sua madre e la mia ha il suo taccuino di ricette. Una raccolta di primi piatti, secondi e dolci che prevede dosi, preparazione e consigli.

Solo i piatti che riescono bene finiscono nel taccuino delle ricette. Molte sono di piatti assaggiati altrove, spesso in case dove ci sono donne in possesso dei loro ricettari.

Tutto questo si potrebbe digitalizzare. Secret Ingredient è un’app per iPhone e Mac che consente di scrivere le proprie ricette. Si possono aggiungere foto, step da seguire, dosi e note. Il tutto per ottenere una ricetta che si può condividere con altri o semplicemente esportare in PDF.

L’app sincronizza tutte le ricette nei propri dispositivi con iCloud Sync, consente di cercarle con il campo di ricerca, suddividerle in categorie, proporzionare le dosi in base al numero di persone, usare il timer integrato e la funzione “Cookie Mode” che mostra i passaggi da seguire a pieno schermo.

Una delle cose interessanti di Secret Ingredient è che è gratuita. Non c’è neanche un acquisto In App o un abbonamento, quindi correte a scaricarla.