Alcuni usi dell’app Hidgets

I dispositivi di Apple sono ideali per raccogliere dati sulla salute. Alcuni centri medici, per lo più anglofoni, utilizzano questi dati per riempire i loro referti medici. Questo grazie alla certificazione della FDA americana e l’affidabilità dei sensori.

Voi monitorate questi dati? Io periodicamente. Per lo più monitoro il peso corporeo, le ore di sonno, i passi effettuati, le calorie consumate e cose così. I grafici permettono di vedere gli andamenti mese per mese.

A tal proposito vi segnalo Hidgets. Si tratta di un’app per iOS 14 che consente di avere dei widget a portata di mano con i dati sulla salute. I dati arrivano ovviamente dall’app Salute di iOS.

Nei widget si possono osservare, al momento, questi dati:

Ore di sonno

Frequenza cardiaca

Passi effettuati

Peso corporeo

In futuro ne arriveranno di altri. Ogni widget può essere personalizzato con il dark mode, la quantità di dati visualizzati e altro. Ideale per ottenere un look più minimale o leggere il dettaglio delle informazioni.

Hidgets pesa 934,9 KB e si scarica per 2,29 € dall’App Store.