Continua la bagarre tra Apple ed Epic Games. Nonostante la società di Cupertino l’abbia invitata più volte a tornare sui suoi passi e integrare il sistema In App nei giochi per iOS, Epic Games va avanti per la sua strada.

Il giudice distrettuale Yvonne Gonzales Rogers ha tra l’altro deciso i tempi che prevedono una sentenza nel 2021, dove si deciderà se le accuse di Epic Games siano giuste, oppure se lo siano quelle di Apple:

9 aprile: sarà indetta la dichiarazione congiunta delle due società, dove ognuna esporrà le proprie ragioni.

21 aprile: saranno depositate le dichiarazioni.

3 maggio: ci sarà la discussione del caso e la possibile sentenza.

Intanto le cose sembrano non pendere a favore di Epic Games. A quanto pare la modalità utilizzata per far causa ad Apple non è piaciuta al tribunale.

Durante l’ingiunzione preliminare, dove Epic Games ha chiesto di far reintegrare le sue app nell’App Store nell’attesa del verdetto, il giudice ha confermato che il ban applicato da Apple è legittimo.

Trovate tutta la documentazione in questo documento .

A seguito del rigetto dell’ingiunzione preliminare, Apple ha rilasciato una nota:

I nostri clienti dipendono dal fatto che l’App Store sia un luogo sicuro e affidabile in cui tutti gli sviluppatori seguono tutto l’insieme di regole. Siamo grati al tribunale che abbia riconosciuto che le azioni di Epic non erano nel migliore interesse dei propri clienti e che gli eventuali problemi che si sarebbero arrecati erano chiari quando hanno violato il loro accordo. Per dodici anni l’App Store è stato un miracolo economico, creando opportunità di business per sviluppatori grandi e piccoli. Non vediamo l’ora di condividere questa eredità di innovazione e dinamismo con il tribunale il prossimo anno.

Apple ha poi ribadito che buona parte del successo di Epic Games lo si deve proprio all’App Store che gli ha consentito di raggiungere 130 milioni di download. Il gioco Fortnite ha utilizzato i framework di Apple, come Metal, per migliorare l’esperienza di gioco tra gli utenti.