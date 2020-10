Gli obiettivi degli anelli nell’App Watch

Ok questo è un articolo che parte con la reprimenda: non si fa. Non si imbroglia. “Shame, shame” come urlava la septa Unella a Cercei Lannister in Trono di Spade. Ma sta di fatto che a volte proprio non possiamo.

Le sfide che Apple lancia periodicamente per gli utenti dell’Apple Watch sono sempre interessanti. Di solito bisogna fare attività per 30 minuti in una giornata, oppure camminare per 2 km o ancora chiudere per 7 giorni consecutivi l’anello dell’attività fisica.

Alcune di queste si svolgono facilmente, ma quando bisogna allenarsi su più giorni sopravvengono dei problemi. In un giorno abbiamo appuntamento con qualcuno, in un altro facciamo tardi e così via. E si sa quelle medaglie commemorative passano una sola volta. Anche se l’evento arriverà l’anno successivo avrà una medaglia speciale diversa. Quindi come fare?

Se accadesse come nei cartoni animati dove su una spalla vi apparirebbe un angelo e sull’altra un diavolo, per questo articolo ascoltereste il diavolo. La soluzione è imbrogliare spudoratamente. Come si fa? Basta ridurre le soglie per gli anelli per chiuderli più facilmente.

Con watchOS 7, oltre all’obiettivo delle calorie per l’anello rosso, possiamo modificare anche quelli per l’anello giallo del movimento e l’anello blu delle ore in piedi. Quindi nei giorni di medaglie possiamo ridurre gli obiettivi per renderli raggiungibili più facilmente. Per farlo seguite questi passaggi:

Andate in Attività direttamente dall’Apple Watch Andate in fondo alla pagina con la Corona Digitale e selezionate “Modifica obiettivi” Con il pulsante + e – cambiate gli obiettivi di calorie, minuti di esercizio e ore in piedi Selezionate il pulsante OK



Ora gli anelli si chiuderanno in base ai parametri inseriti. E ricordate: non si fa.