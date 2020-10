Foto trapelata degli iPhone 12

Purtroppo non è colpa di Apple. Non abbiamo diritto di arrivare alla fine dell’evento di questa sera e lamentarci di non aver goduto dell’effetto sorpresa. Il problema è che le fonti ben informate questa volta ci sono andate giù pesante.

Dopo le anticipazioni sulle caratteristiche, ora arrivano in anticipo le foto dei prodotti che teoricamente dovremmo vedere solo questa sera. Quindi è tutto spoilerato. Questa sera ci godiamo solo qualche video, alcune dimostrazioni e un po’ di dettagli in più.

Stanno circolando, infatti, le foto dei nuovi iPhone. Si vedono i nuovi colori, sia il retro del dispositivo che il notch. Notiamo che il design è cambiato solo sul profilo. La parte anteriore e quella posteriore sono pressoché identiche. Notiamo la presenza del LiDAR nella versione Pro. Elemento che negli iPhone 11 Pro non c’è.

Foto trapelata degli iPhone 12 Pro

Circolano anche le immagini, questa volta mockup, del caricabatterie MagSafe per iPhone. Questi è composto da un profilo sottile e un cavo che va posto nel caricabatterie. Si collega sul retro dell’iPhone mediante dei magneti presenti nel nuovo modello di smartphone.

Il senso di questo accessorio? Oltre a ricaricare l’iPhone a 15 watt, quindi abbastanza velocemente, consente di usare il telefono mentre è in carica. Teoricamente, quindi, il telefono si starebbe preparando a perdere il connettore. In futuro tutto potrebbe passare per la carica ad induzione.

Il MagSafe è considerabile una prova generale per l’arrivo di un futuro iPhone privo di porte di ingresso.

Mockup del MagSafe per iPhone

E per finire stanno circolando anche le immagini del HomePod mini. Lo speaker dalle dimensioni ridotte di Apple riprende un’idea vista con i recenti Amazon Echo, vale a dire la forma tonda.

Qualcuno sta già ironizzando sulla loro somiglianza a dei vasi per piante grasse. Scopriremo i dettagli questa sera dalle ore 19:00.