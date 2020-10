iPhone 12 vs iPhone 12 mini

Quest’anno sto pensando per la prima volta di fare l’AppleCare al mio iPhone 12 Pro. Giusto per essere sicuro di non piangere lacrime amare nel caso si rompesse. Perché si sarebbe sicuramente da piangere visti i prezzi delle riparazioni fuori garanzia.

Apple, infatti, ha ufficializzato i prezzi richiesti per le riparazioni fuori garanzia per gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Ma cosa si intende per riparazioni fuori garanzia?

La società copre i difetti di fabbricazione per 24 mesi dall’acquisto. Questa è la garanzia standard. Quindi se un componente non dovesse funzionare bene e si rompesse da solo si può chiedere un intervento gratuito da parte della società.

Ma se il danno lo provochiamo noi, per esempio facendo scivolare distrattamente il telefono tra le mani, rompendo lo schermo, il pannello sul retro o i componenti interni, allora saremmo in presenza di un intervento fuori garanzia.

Per la riparazione dello schermo servono ben 311,20 € per gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro. È molto probabile che per l’iPhone 12 Pro Max serviranno 361,20 €. Lo scorso anno riparare lo schermo dell’iPhone 11 costava 221,20 €. Come mai l’aumento di prezzo?

È molto semplice: lo schermo dell’iPhone 11 è LCD, mentre quello dell’iPhone 12 è OLED. È lo stesso dell’iPhone 12 Pro.

Se avete una AppleCare riparare lo schermo vi costa appena 29 €.

Per tutte le altre riparazioni servirà cambiare completamente dispositivo. In questo caso farsi cambiare iPhone 12 costerà 477,20 €, iPhone 12 Pro 591,20 € e iPhone 12 Pro Max ben 641,20 €.

Se avete l’AppleCare una riparazione fuori garanzia vi costerà solo 99 €. Potete chiedere questo tipo di riparazione 2 volte l’anno per un massimo di 2 anni.

Se la batteria del vostro iPhone 12 si usurerà nel tempo, dovrete pagare 75 € per sostituirla con una nuova. Se avete l’AppleCare non vi costerà nulla sostituirla.

Vi ricordo che all’acquisto dell’iPhone 12 avrete poi 60 giorni di tempo per decidere se attivare l’AppleCare.