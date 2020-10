iPhone 12 Pro

Sono gli iPhone più ambiti e desiderati. La versione superiore degli iPhone 12. Quelli con i materiali più pregiati e le funzioni avanzate. I nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono stati ufficializzati. Partendo dal loro design che riprende le linee degli iPhone 5, fino ad arrivare al 5G.

L’iPhone 12 ora ha un display da 6,1” contro i precedenti 5,8” e misura 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, mentre prima misurava 144 x 71,4 x 8,1 mm. Il peso cala a 187 grammi. – 1 grammo dall’iPhone 11 Pro.

Per l’iPhone 12 Max, invece, il display passa da 6,5” a 6,7”. Le dimensioni passano dai precedenti 158 x 77,8 x 8,1 mm agli attuali 160,8 x 78,1 x 7,4 mm. Il peso resta invariato.

Nel primo un display OLED con risoluzione 2532 x 1170 pixel e una densità di 460 ppi. Nel secondo 2778 x 1284 e una densità di 458 ppi. Entrambi con supporto alla gamma cromatica P3, True Tone e luminosità da 1.200 nit. Niente 120 Hz per lo schermo. Pare che Apple lo abbia sacrificato a favore del supporto del 5G.

Lo schermo non è l’unica differenza tra i due modelli. Tra l’altro entrambi coperti con il nuovo vetro Ceramic Shield che resiste 4x alle cadute. Il 12 Pro e il 12 Pro Max hanno anche una differenza di fotocamere.

In entrambi 3 fotocamere da 12 megapixel sul retro. Un ultra-grandangolo da 2.4, un grandangolo da 1.6 e un teleobiettivo da 2.0 di focale nel 12 Pro e 2.2 nel 12 Pro Max (52 mm nel primo e 65 mm nel secondo). Nel primo modello uno zoom ottico 2x e nel secondo 2,5x. Questo significa che l’estensione ottica, ottenuta usando le altre fotocamere, arriva a 4x nel primo e 5x nel secondo. Lo zoom digitale 10x nel primo e 12x nel secondo. Stabilizzato sull’ottica nel primo e stabilizzato direttamente sul sensore sul secondo. Tra l’altro il sensore nel 12 Max è del 47% più grande rispetto a quello presente nel 12 Pro.

Particolare della fotocamera dell’iPhone 12 Pro

Se nell’iPhone 12 e 12 mini si utilizza una scocca in alluminio, nell’iPhone 12 Pro e 12 Pro Max se ne usa una in acciaio. In pratica si applica la stessa differenza tra gli Apple Watch in alluminio e quelli in acciaio. Entrambi resistono con lo standard IP68 a 6 metri di profondità in acqua per 30 minuti.

Il processore A14 Bionic, di cui vi parlai approfonditamente qui, non aumenta solo le prestazioni grafiche e di calcolo, ma migliora molto la resa fotografica. Ora c’è il deep fusion delle foto, per avere più dettagli, su tutte e quattro le fotocamere del telefono. Anche la modalità notturna è su tutte e quattro le fotocamere.

La tecnologia LiDAR, la stessa presente negli iPad Pro, oltre a essere utilizzata per la realtà aumentata, consente di ottenere benefici anche in campo fotografico. In condizione di scarsa luminosità l’auto focus è 6 volte più veloce del precedente, consentendo di usare il grandangolo con la modalità notte. Questi lascia entrare il 27% di luce in più.

Entrambi registrano in 4K a 60 fps, con qualità Dolby Visual HDR. La stessa usata dalle fotocamere professionali usate per la ripresa dei film. La qualità a 10 bit cattura 700 milioni di colori.

Sempre in campo fotografico Apple supporta nella linea Pro il nuovo formato Apple ProRAW per lavorare in post produzione sfruttando la profondità catturata dai dispositivi.

La scheda dell’iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

Come con gli iPhone 12, anche in questi due modelli nella confezione non c’è il caricabatterie e gli auricolari EarPods. La batteria, tra l’altra, è praticamente invariata dal modello precedente in termini di prestazioni. La carica veloce consente il 50% di carica in 30 minuti.

L’iPhone 12 Pro si prenota a partire dalle ore 14:00 del 16 ottobre, mentre il 12 Pro Max dal 6 novembre. I colori disponibili sono grafite, argento, oro e il nuovo blu pacifico. Vediamo i prezzi per l’Italia:

iPhone 12 Pro da 128 GB: 1.189 €

iPhone 12 Pro da 256 GB: 1.309 €

iPhone 12 Pro da 512 GB: 1.539 €

iPhone 12 Pro Max da 128 GB: 1.289 €

iPhone 12 Pro Max da 256 GB: 1.409 €

iPhone 12 Pro Max da 512 GB: 1.639 €

I primi saranno in vendita dal 23 ottobre e i secondi dal 16 novembre.