Il marchio CE che appare sulla cornice dell’iPhone 12

L’Unione Europea ha in seno moltissime norme per salvaguardare la sicurezza dei prodotti da vendere ai suoi cittadini. La legislazione europea prevede dei parametri ben precisi per evitare che le batterie possano prendere fuoco, che uno smartphone emetta troppe onde radio, che i materiali siano infiammabili o tossici e molto altro.

Quindi chi vende un prodotto in Europa dovrà leggere le indicazioni di riferimento e prodigarsi per far si che il suo prodotto le rispetti. Se lo fa, e ha quindi l’autorizzazione a vendere nel mercato europeo, deve per legge aggiungere la sigla CE sul prodotto.

Mentre negli Stati Uniti, per i prodotti elettronici che producono onde radio, hanno risolto la cosa con l’E-Label Act, che prevede di poter riportare la sigla FCC sui fogli illustrativi, in Europa richiedono ancora che sia applicata sul prodotto. Come una sorta di marchiatura per bestiame.

Forse non ve ne siete mai accorti, ma sul retro degli iPhone, in basso al pannello posteriore, c’è il simbolo CE (Comunità Europea). Il problema è che con gli iPhone 12, non si sa per quale motivo, Apple ha deciso di spostare il simbolo sulla cornice del dispositivo.

Quindi l’iPhone 12 ha il simbolo CE in bella vista sulla cornice, insieme a un poco gradevole simbolo di un bidone dell’immondizia barrato che indica di portare l’iPhone a un centro di raccolta anziché gettarlo nei rifiuti comuni.

La soluzione applicata dalla società sta facendo storcere il naso a molti. Non poteva lasciare il simbolo dov’era? Sulla cornice è molto più visibile per via della superficie lucida. Forse è solo una questione di abitudine e tra qualche mese, complici le custodie, non ci faremo neanche tanto caso.

Cosa ne pensate?