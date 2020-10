Adobe Illustrator

L’annuncio era arrivato lo scorso mese e adesso, puntualmente, Adobe Illustrator è arrivato sugli iPad. Si tratta del noto software di Adobe per lavorare e creare grafica vettoriale. Ideale per realizzare poster, etichette, elementi web, copertine di riviste e così via.

Illustrator supporta l’Apple Pencil in modo da disegnare a mano libera, contando sui tanti strumenti integrati. Si possono utilizzare gradienti, radiali, pattern, disegni simmetrici e molto altro.

Inoltre l’app integra 18.000 font da usare nelle grafiche, oltre 20 color palette e l’accesso ai tutorial realizzati da alcuni creativi.

Adobe Illustrator pesa 696,4 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Se avete un piano Creative Cloud allora l’abbonamento è già incluso. Se non ce lo avete potrete comprarne uno per 10,99 € al mese con il sistema In App.

Adobe Fresco

Adobe Fresco, invece, è stato rilasciato lo scorso anno per iPad. Oggi arriva anche negli iPhone.

Si tratta di un’app per disegnare. Adobe ha ottimizzato l’interfaccia utente per migliorare l’esperienza d’uso sullo schermo degli iPhone, anche perché per disegnare bisogna utilizzare le dita e non l’Apple Pencil.

Le funzioni sono le stesse della versione per iPad, compresa la possibilità di aggiungere del testo, usare pennelli sfumino, regolare la sensibilità della pressione, usare i pennelli di Adobe Capture e avere la cronologia delle versioni.

L’app integra la possibilità di streaming da Behance, la gestione dei commenti da parte del cliente e altro.

Fresco per iPhone pesa 716,8 MB e si scarica gratuitamente. Alcune funzioni sono gratuite, mentre altre richiedono l’abbonamento. Lo si può acquistare con il sistema In App per 10,99 € al mese.