Fontinator

A partire da iOS 13 è possibile installare dei font di terze parti nel sistema operativo per iPhone e iPad. In questo modo potremo usare questi stili di carattere nelle app di terzi. Se andate in Impostazioni > Generali > Font, infatti, troverete l’elenco di font presenti nel dispositivo.

È probabile che non ne vediate nessuno. Questo significa che state utilizzando i font di sistema. Con iOS 14 Apple ha modificato la modalità di installazione dei font di terzi per preservare la privacy degli utenti.

Ma come installarli? Vi segnalo Fontinator che consente di farlo in pochi passaggi. L’app prende i font in formato .TFF o .OTF che avete all’interno di una cartella di iCloud Drive o altri servizi cloud. L’importante è che questi servizi siano accessibili dall’app File.

Una volta pronta la cartella di font da installare, basta aprire Fontinator per individuare i font nell’app File e premere su Install. L’app genererà un profilo da installare nel dispositivo che permette l’accesso sicuro ai font.

Una volta installati troverete i vostri font di terzi nella sezione Font delle Impostazioni. Pronti per essere usati nelle app di terzi in grado di accedere a quell’area.

Fontinator pesa 1,5 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.