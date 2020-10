Vilynx

Apple ha investito molto nelle tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale nel settore delle immagini. Per migliorare gli algoritmi in grado di individuare gli elementi nelle foto, per poter cercare mediante gli elementi presenti nell’immagine, la società ha investito ingenti capitali.

Pare che lo stesso sistema sarà applicato anche per i video. Come dichiara Bloomberg, infatti, Apple ha acquistato Vilynx: una startup con base a Barcellona.

Vilynx si occupa di intelligenza artificiale per comprendere il contenuto dei video, ma anche per indicizzare l’audio e il testo integrato nei video. Quindi gli algoritmi della società riescono a comprendere il contenuto del filmato e rendere ricercabile vari elementi.

Secondo indiscrezioni l’acquisto è costato 50 milioni di dollari. L’acquisto prevede anche l’assunzione di circa 50 persone tra ingegneri e data scientist.

Quindi in futuro sarà possibile cercare anche elementi nei video per trovarli più velocemente.