Apple ha ufficializzato i dati del quarto trimestre fiscale dell’anno. La società ha fatturato 64,7 miliardi di $, in aumento di appena l’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Gli utili diminuiscono del 7,5% passando dai precedenti 13,67 mld a 12,67 mld. Le tasse pagate sono 2,2 mld. Ma veniamo al fatturato suddiviso per i prodotti:

iPhone : 26,4 mld (-21%)

: 26,4 mld (-21%) Mac : 9 mld (+28,5%)

: 9 mld (+28,5%) iPad : 6,8 mld (+46,2%)

: 6,8 mld (+46,2%) Accessori e indossabili : 7,88 mld (+21,2%)

: 7,88 mld (+21,2%) Servizi: 14,55 mld (+16,3%)

Quindi calano gli iPhone, anche se i dati non prendono in considerazione gli ultimi modelli, quindi un dato fisiologico. Volano Mac, iPad e servizi. Per quanto riguarda il fatturato dal punto di vista delle aree geografiche:

Americhe : 30,7 mld (+4,7%)

: 30,7 mld (+4,7%) Europa : 16,9 mld (+13,4%)

: 16,9 mld (+13,4%) Cina : 7,9 mld (-30%)

: 7,9 mld (-30%) Giappone : 5 mld (0%)

: 5 mld (0%) Asia: 4,1 mld (+12%)

La spesa di ricerca e sviluppo sale del 21% a 4,9 mld su base trimestrale.

La liquidità della società cala dai precedenti 338,5 mld a 323,9 mld. Il debito obbligazionario sale dai precedenti 91,8 mld a 98,7 mld. La società ha distribuito agli azionisti 22 mld di $.

Il prossimo trimestre fiscale dovrebbe aumentare visti i nuovi iPhone 12 e le vendite natalizie. La società non ha fornito stime in riguardo.