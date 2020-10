AirPods Pro

Avete delle AirPods Pro che fanno rumore o dal sistema di cancellazione dei rumori esterni ballerino? Apple ve le cambia gratis.

La società di Cupertino, infatti, ha attivato un programma di richiamo per gli auricolari top di gamma. Le unità colpite dal problema sono quelle fabbricate nell’ottobre del 2020.

Purtroppo non ci sono dei numeri di serie da controllare. Se riscontrate:

Audio gracchiante o suono statico in ambiente rumoroso o mentre parlare al telefono

Se il sistema di cancellazione del rumore esterno non funziona a dovere e si perdono i bassi, evidenziando i rumori esterni

Allora recatevi in un centro autorizzato Apple o in un Apple Store. I tecnici effettueranno dei test in loco e se viene riscontrato il problema vi daranno uno o entrambi gli auricolari nuovi. La custodia non riguarda il programma di richiamo.

Trovate la pagina dedicata al programma di richiamo nel sito di Apple.