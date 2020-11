SwitchEasy Block

Quale forma dovrebbe avere lo stand ideale per iPhone e Apple Watch? Di solito questi accessori si utilizzano la sera, sul comodino, per ricaricare i dispositivi in vista del giorno seguente ed averli entrambi pienamente carichi.

In giro si trovano diversi modelli, con forme e layout differenti. Il Blocks di SwitchEasy, però, è speciale. Si tratta di un set di mattoncini compatibili con quelli LEGO. Quindi se non dovessero bastarvi potrete aggiungerne altri.

Il set prevede una base e dei mattoncini per costruire uno stand per Apple Watch e uno per iPhone. Il cavo Lightning e quello di ricarica per lo smartwatch di Apple dovrete aggiungerlo voi, incastrandolo nella struttura.

Il set Blocks è formato da vari colori. Si compra nel sito del produttore per 19,99 dollari.