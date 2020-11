L’invito One More Thing per l’evento del 10 novembre 2020

Un titolo pretenzioso, che fa l’occhiolino a una leggendaria frase di Steve Jobs. Apple ha organizzato un nuovo evento, non il 17 come si vociferava, ma il 10 novembre, quindi martedì prossimo.

L’evento si chiama One More Thing, Ancora una cosa, proprio come la frase usata da Steve Jobs per presentare un prodotto a sorpresa al termine dei suoi Keynote.

L’evento si terrà alle ore 10:00 di Cupertino, vale a dire alle 19:00 in Italia, presso l’Apple Park. Molto probabilmente useranno il format pre-registrato come negli ultimi Keynote. Cosa sarà presentato? L’AirTag? I processori Apple Silicon con i primi Mac? Le AirPods Studio?

Lo scopriremo insieme? Apple ha attivato la pagina dell’evento nel suo sito. Segnate la data.