Nella giornata di ieri sono iniziati i pre-ordini degli iPhone 12 mini e degli iPhone 12 Pro Max. Due smartphone posti alle estremità opposte di questa generazione. Il primo è un iPhone dalle dimensioni molto ridotte, ma che non sacrifica la potenza e le capacità fotografiche. Dall’altro lato troviamo lo smartphone di Apple più grande di sempre, con uno schermo da 6,7” e un’ottica migliorata.

Sono certo che se state leggendo queste righe avete già un’idea abbastanza precisa di quale sia il vostro preferito. Ma cosa ne pensano i media a tal proposito? Come da tradizione Apple ha prestato alcune unità ad alcuni siti selezionati. Questi hanno pubblicato alcune impressioni dopo averli provati per una settimana.

The Verge ha dichiarato che le dimensioni dell’iPhone 12 mini permettono di usarlo con agevolezza tra le mani. Invece l’iPhone 12 Pro Max è apparso veramente grande. Uno schermo da 6,7” a cui manca qualche funzione in più come la Split View. Stessa impressione anche da CNET.

Le altre impressioni sono in pari con quelle dell’iPhone 12 e 12 Pro. Mancano prove approfondite, come con la batteria e le prove fotografiche dell’iPhone 12 Pro Max. Arriveranno sicuramente per il prossimo venerdì 13 novembre in tempo per la distribuzione delle prime unità.