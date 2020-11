Il microfono indossabile Hooke Lav

Ricordo da bambino quando mia madre mi prometteva diverse cose pur di non sentire i miei capricci. Ovviamente come tutti i bambini non dimenticavo niente, quindi quando c’era da rispettare gli impegni, come l’acquisto di un gelato o un fumetto, lo facevo presente. Lei ogni volta faceva finta di non ricordare.

In quel momento avrei voluto avere un registratore e farle sentire che come ricordavo mi aveva promesso questa o quella cosa. Avrei voluto avere le prove tangibili dei suoi impegni. Tutte cose che avrei potuto fare con le tecnologie di oggi.

Hooke Lav, infatti, è un microfono indossabile. Il suo design consente di integrarlo facilmente sui vestiti ed evitare che sia troppo vistoso. Registra a 24 bit, in mono a 48 kHz. I produttori promettono nessuna latenza grazie al bluetooth 5.0 e dichiarano abbia la certificazione MFi di Apple.

Il dispositivo pesa 10 grammi e integra anche una memoria da 8 GB per salvare ore di registrazioni audio. Si collega al computer mediante la porta microUSB, ma il vero utilizzo avviene via bluetooth con lo smartphone e l’app dedicata.

La batteria integrata consente 7 ore di registrazione. Grazie all’uso di un codec proprietario c’è anche la possibilità di registrare con un doppio canale sia in offline che in streaming, contando su una latenza molto bassa.

Grande 40 x 10 mm, il Hooke Lav si finanzia su Kickstarter. Per 115 $ si riceverà un’unità a partire da maggio 2021.