Una delle combinazioni di iPhone 12 mini

Come personalizzare un prodotto che sostanzialmente lascia poco spazio alla personalizzazione? Apple tenta di applicare la stessa strategia usata per gli Apple Watch: fornire colori diversi con accessori di colori ancora più diversi, per spingere verso le migliaia di combinazioni possibili.

L’iPhone 12 è disponibile in 9 colori diversi se consideriamo tutte le varianti per la versione Pro e non Pro. A questi possiamo associare diversi tipi di custodie ufficiali e diversi colori anche per i wallet che si possono attaccare sul retro.

Per scegliere la combinazione ideale la società ha creato un sito chiamato iPhone 12 Studio. Utilizzando questo strumento online si possono associare le varie tipologie di iPhone 12 con le varianti di colore. Possiamo applicare delle custodie con il colore preferito e aggiungere volendo un wallet sul retro.

Il risultato è un file immagine che possiamo salvare e condividere con gli amici, per avere opinioni sulla combinazione scelta. Ovviamente la scelta può trasformarsi in un ordine sull’Apple Store per comprare i tre elementi e ricevere a casa il proprio smartphone.

Trovate l’iPhone 12 Studio nel sito dedicato.