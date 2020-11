Nel 2005, quando Apple presentò il primo Mac con processore Intel, ci fu subito l’annuncio del supporto a Windows. Il sistema operativo di Microsoft, al 77,74% del mercato dei computer desktop, poteva essere usato anche nei Mac grazie al sistema Boot Camp.

Apple avrebbe conquistato chi voleva usare un bel Mac anche se obbligato a usare Windows, magari con la speranza nel frattempo di convincerlo a usare solo macOS. Ma con il nuovo chip M1 e la fine dell’era Intel nei Mac, quale futuro per Windows?

A tal proposito arrivano buone notizie per chi vuole usare il sistema operativo di Redmond. Passare dai chip Intel agli M1 basati su architettura ARM non significa automaticamente escludere Windows. È vero con Big Sur, il sistema operativo che sarà rilasciato oggi, Boot Camp sarà deprecato.

Quindi non possiamo avviare il nostro Mac e usare Windows come sistema di base. La celebre Parallels ha però annunciato di lavorare già a un aggiornamento per virtualizzare Windows in Parallels Desktop. Questo è reso possibile da due soluzioni:

La prima è una maggiore velocità di virtualizzazione dei sistemi operativi fornita dalle alte prestazioni dei chip M1.

dei sistemi operativi fornita dalle alte prestazioni dei chip M1. La seconda è la versione di Windows che Microsoft ha creato proprio per i chip ARM.

La società di Redmond, infatti, a settembre ha annunciato di lavorare su una versione del suo celebre OS ottimizzata per i chip ARM. Non per via di Apple, ma perché molte aziende partner, come Acer e Asus, hanno per l’appunto lanciato dei computer con processore ARM.

Quindi anche se non nativamente, Windows potrà essere utilizzato nei Mac con la virtualizzazione.