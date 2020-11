Strumenti per podcast di Apple

Dopo averlo fatto per le app per App Store, Apple ha pubblicato un sito per avere una serie di strumenti utili ai podcaster per promuovere i propri podcast, ma anche per chi ha bisogno di recuperare elementi da integrare in pagine web.

La pagina consente di cercare qualsiasi podcast o puntata presente nel database di Apple. Basta inserire i termini di ricerca e scegliere la nazione. Si ricevono una serie di risultati, come puntate singole e podcast.

Una volta trovato il contenuto di cui abbiamo bisogno possiamo ottenere:

Link al podcast per condividerlo in giro

Il codice embed per integrare il podcast in una pagina web e usufruire del player di Apple

Generare uno short link al podcast

Ottenere l’icona con il link al podcast

Ottenere un badge con il link al podcast

Generare un codice QR per finire nella pagina del podcast

Per esempio ecco come appare una puntata di MIm (mi minore) con il player della società.