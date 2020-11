Powerbeats Ambush Glow

Ricorda quei giocattoli tanto di moda negli anni ’90. Quelli che catturavano parte della luce per poi illuminarsi come per magia al buio, senza utilizzare l’elettricità. I nuovi Powerbeats Ambush Glow sono nati dalla collaborazione tra Beats e Ambush.

Beats è il noto brand di cuffie musicali comprato da Apple. Ambush è un’azienda di moda giapponese che ha una sua catena di negozi. I Powerbeats in questione si illuminano al buio. Molto interessanti per chi vive la notte e vuole mostrarsi visibile quando c’è poca luce. Come i corridori notturni.

All’interno abbiamo il chip H1 per collegarli velocemente a iPhone e iPad. La batteria consente 15 ore di riproduzione musicale, ma con 5 minuti di ricarica si ottiene 1 ora aggiuntiva. Sono bluetooth anche se collegati tra di loro da un cavo.

Questo modello commemorativo sarà in vendita solo negli Apple Store. Al momento, tra l’altro, non è ancora disponibile nel sito italiano di Apple. Il prezzo previsto per la vendita è di 199,95 dollari.